لأول مرة.. البطاطس المصرية تغزو أسواق العالم بمليون طن صادرات

قال أحمد الشربيني، رئيس جمعية مصدري البطاطس، إن محصول البطاطس من الزراعات المهمة في مصر، وقد كان هناك تعاون كبير بين الجمعية ووزارة الزراعة لزيادة صادرات مصر من المحصول، مشيرًا إلى أن مصر لأول مرة في تاريخها تصدر مليون طن بطاطس .

صادرات مصر من البطاطس



وأوضح “الشربينى” في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن صادرات مصر من البطاطس لم تتعدي 700 ألف طن خلال العام السابق، و400 ألف طن خلال العام الذي سبقه، مشيرًا إلي أن البطاطس المصرية الأن أصبحت تغزو العالم، خاصة الدول الإفريقية.



وأضاف أنه وفقا إلي توجهات الرئيس السيسي، وبالتعاون مع مركز البحوث هناك مشروع قومي يتم إنشائة لإنتاج تقاوي البطاطس، فنحن نستورد كميات كبيرة من التقاوي خاصة من دول الأتحاد الأوربي، مشيرًا إلي مصر تزرع ثلاث عروات من البطاطس، صيفية، شتوية، وعروة فاصل بين الفصول، مشيرًا إلي أن مصر تستورد 40% من تقاوي البطاطس من الخارج للاستخدام في العروة الصيفية، بينما تكون 60% من الإنتاج المحلي للاستخدام في العروة الشتوية.



أفاد “الشربيني” بأن الدول الإفريقية تستقبل أكبر حصة من صادرات البطاطس المصرية، تليها روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، ومن بين الأسواق التي لا يوجد إقبال على البطاطس المصرية فيها الصين والبرازيل فقط، حيث تعدان من أكبر دول إنتاج البطاطس، وتواجه الصادرات المصرية إلى تلك الدول مشكلة كبيرة في ارتفاع تكلفة الشحن.



وأضاف أن إنتاج مصر من البطاطس يتراوح سنويًا بين 5 إلى 6 ملايين طن، ويتم توزيع هذا الإنتاج بين مليون طن للمصانع لإنتاج البطاطس المصنعة، ومليون طن للتصدير، و500 ألف طن تستخدم كتقاوٍ للعروة التالية، ويتراوح نصيب الفرد المصري من البطاطس مابين 25 كيلو سنويًا إلي 30 كيلو، بينما المواطن الأوربي يصل حجم استهلاكه السنوي للبطاطس مابين 150 إلي 160 كيلو للفرد في العام.



أما عن ارتفاع أسعارالبطاطس، كشف رئيس الجمعية، أن إرتفاع السعر نتيجة وجود حلقات وسيطة من التجار، مطالبا المواطنين بالشراء من أسواق الجملة لتقليل حلقات الوسيط، لافتًا إلي أن سوق العبور يقدم عبوات للأسر والتي تسهل الشراء علي المواطنين.