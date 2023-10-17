الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لأول مرة.. البطاطس المصرية تغزو أسواق العالم بمليون طن صادرات

بطاطس - أرشيفية
بطاطس - أرشيفية

قال أحمد الشربيني، رئيس جمعية مصدري البطاطس، إن محصول البطاطس من الزراعات المهمة في مصر، وقد كان هناك تعاون كبير بين الجمعية ووزارة الزراعة لزيادة صادرات مصر من المحصول، مشيرًا إلى أن مصر لأول مرة في تاريخها تصدر مليون طن بطاطس .

صادرات مصر من البطاطس


وأوضح “الشربينى” في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن صادرات مصر من البطاطس لم تتعدي 700 ألف طن خلال العام السابق، و400 ألف طن خلال العام الذي سبقه، مشيرًا إلي أن البطاطس المصرية الأن أصبحت تغزو العالم، خاصة الدول الإفريقية.

البطاطس بـ14.5 جنيه والبصل بـ19.. أسعار الخضروات اليوم الأحد في سوق العبور


وأضاف أنه وفقا إلي توجهات الرئيس السيسي، وبالتعاون مع  مركز البحوث هناك مشروع قومي يتم إنشائة لإنتاج تقاوي البطاطس، فنحن نستورد كميات كبيرة من التقاوي خاصة من دول الأتحاد الأوربي، مشيرًا إلي مصر تزرع ثلاث عروات من البطاطس، صيفية،  شتوية، وعروة فاصل بين الفصول، مشيرًا إلي أن مصر تستورد 40% من تقاوي البطاطس من الخارج للاستخدام في العروة الصيفية، بينما تكون 60% من الإنتاج المحلي للاستخدام في العروة الشتوية.
 

أفاد “الشربيني” بأن الدول الإفريقية تستقبل أكبر حصة من صادرات البطاطس المصرية، تليها روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، ومن بين الأسواق التي لا يوجد إقبال على البطاطس المصرية فيها الصين والبرازيل فقط، حيث تعدان من أكبر دول إنتاج البطاطس، وتواجه الصادرات المصرية إلى تلك الدول مشكلة كبيرة في ارتفاع تكلفة الشحن.


وأضاف أن إنتاج مصر من البطاطس يتراوح سنويًا بين 5 إلى 6 ملايين طن، ويتم توزيع هذا الإنتاج بين مليون طن للمصانع لإنتاج البطاطس المصنعة، ومليون طن للتصدير، و500 ألف طن تستخدم كتقاوٍ للعروة التالية، ويتراوح نصيب الفرد المصري من البطاطس مابين  25 كيلو سنويًا إلي 30 كيلو، بينما المواطن الأوربي يصل حجم استهلاكه السنوي للبطاطس مابين 150 إلي 160 كيلو للفرد في العام.

txt

بمليون طن.. مصر تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى تصدير البطاطس


أما عن ارتفاع أسعارالبطاطس، كشف رئيس الجمعية، أن إرتفاع السعر نتيجة وجود حلقات وسيطة من التجار، مطالبا المواطنين بالشراء من أسواق الجملة لتقليل حلقات الوسيط، لافتًا إلي أن سوق العبور يقدم عبوات للأسر والتي تسهل الشراء علي المواطنين.

صادرات مصر من البطاطس البطاطس زراعة البطاطس البطاطس المصرية اسعار البطاطس

مواد متعلقة

ثروت الخرباوى: حسن البنا أصّل فكرة «العنف المؤجل» ضد المصريين ومصطفى مشهور أحب وصف الإرهابيين وقال: «ربنا أمرنا نكون كده»

شيخ الحارة.. «الوثائقية» تصنع ملحمة تليق بـ«أسامة أنور عكاشة»

نبيل نعيم: عمر عبدالرحمن قال لنا «الإخوان بيجمعوا ملايين فى أمريكا».. والإرهابيون حاولوا اغتيالى لمعارضتى الأفكار التكفيرية

فحص أكثر من مليون طن من البطاطس لتصديرها للخارج

"الزراعة" تعلن عن طفرة غير مسبوقة فى فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير

"إكسترا نيوز" ترصد أرقامًا قياسية للصادرات الزراعية المصرية

وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تتجاوز الـ5 ملايين طن لأول مرة منذ بداية العام

الموالح فى المرتبة الأولى.. قائمة صادرات مصر الزراعية (فيديو)

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

الإعدام لمسن هتك عرض 4 قاصرات في كفر الشيخ

حسام المندوه يقدم طعنين على حكم استبعاده من انتخابات الزمالك

لأول مرة.. البطاطس المصرية تغزو أسواق العالم بمليون طن صادرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الاختيار الصعب.. هل يختار نتنياهو حرب طويلة مع حماس على حساب الرهائن؟

جيش الاحتلال عن وضع قطاع غزة بعد إنهاء عدوانه: سيكون قضية عالمية

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟