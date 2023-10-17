الصحة العالمية: مصر تقوم بتعزيز جميع المستشفيات القريبة من معبر رفح

قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك الكثير من المساعدات التى تنتظر العبور عبر معبر رفح لقطاع غزة، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية تقدم الكثير من المساعدات ولكن الأمر يحتاج إلى حل دبلوماسى لفتح المعابر.

جاء ذلك خلال جلسة الإحاطة الإعلامية التى يعقدها الآن، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، حول مستجدات الطوارئ الصحية في إقليم شرق المتوسط، بالتزامن مع الأحداث التى تشهدها غزة.

التواصل مع الهلال الأحمر المصرى



وأشار إلى أن المنظمة تتواصل بشكل مستمر مع الهلال الأحمر المصرى، الذى أكد أن الأولوية لعبور مساعدات الصحة العالمية إلى غزة.

وبالنسبة لإنشاء مستشفيات ميدانية على الحدود، أكد الدكتور ريتشارد برينان، أن مصر لم تطلب من المنظمة إقامة مستشفيات ميدانية، معلنًا عن الاستعداد التام لتقديم كافة الدعم لمصر فى حال طلبها انشاء مستشفيات ميدانية.

وأكد مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن مصر تقوم بتعزيز كافة المستشفيات القريبة من معبر رفح ودعمها بالمستلزمات والأجهزة الطبية.



يشارك فى المؤتمر؛ الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد بيبكورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتورة داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهُّب للطوارئ الصحية القُطرية واللوائح الصحية الدولية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدانت بشدة، بصفتها وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن الصحة العامة، الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى في شمال غزة يوجد بها أكثر من ألفي مريض يُعالجون في أقسامها الداخلية. فالإجلاء القسري للمرضى والعاملين الصحيين سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية وكارثة الصحة العامة في غزة.