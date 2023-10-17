الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ مساعد بقسم الآثار الإسلامية: مسجد السيدة رقية تحفة معمارية فريدة بالقاهرة

مسجد السيدة رقية
مسجد السيدة رقية

قال الدكتور محمود رشدي، أستاذ مساعد بقسم الآثار الإسلامية جامعة القاهرة، إن مسجد السيدة رقية يعتبر نموذجا مهما من نماذج العمارة والآثار الإسلامية في مصر، لافتًا إلى أن السيدة رقية المقصود بها ابنة الإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه)، وليس كما ذكرت الآراء أنه ينسب إلى "رقية" بنت علي بن موسى الكاظم.

وأضاف رشدي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم، أنه تم التأكيد على هذا الأمر من خلال النص التأسيسي الموجود على المحراب المحفوظ بالمتحف الفني الإسلامي، إضافة إلى أن المسجد والمشهد موجودان حاليًا في شارع الأشرف بحي الخليفة بالقاهرة.

المسجد مؤرخ 526 هجريًا و1132 ميلاديًا

وأوضح الأستاذ المساعد بقسم الآثار الإسلامية جامعة القاهرة أن المسجد مؤرخ 526 هجريًا و1132 ميلاديًا، كما أكد شيخ المؤرخين المقريزي في كتابه "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار".

ونوه "رشدى" بأنه لم يثبت أن السيدة رقية ابنة الإمام علي "عليها السلام" حضرت إلى مصر أو دفنت بها، مشيرًا إلى أن المسجد يتبع الطراز العربي التقليدي الملائم للبيئة في مصر.

مسجد السيدة رقية مسجد السيدة رقية بالقاهرة تحفة معمارية فريدة تحفة معمارية فريدة القاهرة أستاذ مساعد بقسم الآثار الإسلامية

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