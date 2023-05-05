الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

التليفزيون المصرى ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة رقية

د. هشام عبد العزيز
د. هشام عبد العزيز

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة رقية، رضي الله عنها وأرضاها، بمحافظة القاهرة، ويؤدي خطبة صلاة الجمعة الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ويتلو قرآن الجمعة القارئ الشيخ عبدالناصر حرك. 

وتكون خطبة الجمعة بعنوان "الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان"، بمسجد السيدة رقية (رضي الله عنها) بالقاهرة.

وأكدت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

وتفتتح وزارة الأوقاف 6 مساجد اليوم 5 / 5 / 2023م، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1111 مسجدًا منها 896 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و215 مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف شمال سيناء 
1. الجفجافة - قرية الجفجافة– مركز الحسنة وسط سيناء
مديرية أوقاف بني سويف
2. المقاول– عزبة المقاول– قرية بهبشين– ناصر 
مديرية أوقاف الجيزة
3. أبوطالب– السعودية– العياط 
4. الإيمان– عرب الترابيين– الصف 
مديرية أوقاف الفيوم
5. محمد يونس (الخير)– دمو– مركز الفيوم شمال 

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الجيزة
1. أبوخضرة– منيل السلطان- أطفيح

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع "الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان"، عنوانا لخطبة الجمعة اليوم الثالث من شهر شوال 1444 هـ، والأولى من شهر مايو 2023م.

وتبدأ شعائر الجمعة الثالثة من شوال والتي ينقلها التليفزيون المصري من مسجد السيدة رقية بالقاهرة، بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبدالناصر حرك، وخطيبا الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بالأوقاف.

خطبة صلاة الجمعة الدكتور هشام عبد العزيز وزارة الأوقاف الشيخ عبد الناصر حرك جميع الأئمة مساجد الإحلال والتجديد

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