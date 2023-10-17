الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: توجيهات الرئيس بتنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس تهدف لتعظيم عوائدها

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مواصلة العمل المكثف لتنفيذ مشروعات هيئة قناة السويس، في إطار استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس ومرافقها، يهدف إلى تعظيم قدرات القناة وتعزيز تنافسيتها والمكانة المتفردة لها على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية.

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إنجاز تاريخي

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن قناة السويس الجديدة تعد إنجاز تاريخي لتسهيل حركة مرور السفن في أقصر وقت ممكن، مما ساهم بشكل كبير في عبور العديد من السفن وزيادة دخول العملة الصعبة إلى مصر.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الرئيس السيسي يعطي أولوية دائمة لتطوير مشروعات المجرى الملاحي لقناة السويس لأنها تعد أحد أكبر الشرايين المهمة لحركة التجارة العالمية وسبب رئيسي في توفير العملة الصعبة للدولة المصرية.

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الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية 

وأشار النائب نادر الخبيري إلى أن الدولة المصرية تبني رؤية مستقبلية واعدة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، عبر استمرار مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي.

وتابع عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تعمل على دعم جهود التنمية الشاملة في مصر والتي تهدف إلى بناء دولة متقدمة وقوية في مختلف المجالات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

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النائب نادر الخبيري قناة السويس استراتيجية تطوير المجرى الملاحي الرئيس عبدالفتاح السيسي تغزيز قدرات القناة

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