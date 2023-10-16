الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس هيئة قناة السويس: سنحقق 10 مليارات دولار إيرادات خلال 2023

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الإثنين، إن إيرادات قناة السويس تشهد تطورًا كبيرًا، حيث في عام 2021 عبرت هيئة قناة السويس 20 ألف سفينة، وفي عام 2022 مرت 23 ألف سفينة، فيما عبرت 26 ألف سفينة قناة السويس عام 2023، بزيادة نسبتها 10.2%.

وأضاف أن الحمولات التي عبرت قناة السويس كانت مليارًا و200 مليون طن في عام 2021، وزادت إلى 2 مليار و400 مليون طن في عام 2022، كما زادت في عام 2023 إلى مليار و560 مليون طن.

وأشار إلى أن إيرادات قناة السويس وصلت إلى 7 مليارات و900 مليون دولار في عام 2022، وخلال عام 2023 سنصل إلى 10 مليارات و350 مليون دولار.

وتابع: "نسعى دائمًا لتطوير وزيادة الإيرادات وهناك تطوير مستمر في قناة السويس، وأضفنا خدمة إصلاح السفن والتوسع في استخدام الطاقة الخضراء، وخدمة الإسعاف خدمة جديدة تقدم للمراكب ولم تكن موجودة من قبل".

السيسي الحياة اليوم أسامة ربيع قناة السويس

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