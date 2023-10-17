الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لديلر مخدرات فى السلام

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن 15 عامًا؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في مدينة السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين أبوالمجد أحمد علي، وهاني السيد ربيع، ومحمد منير أمين، وأمانة سر عامر علي، ويحيى عبدالرشيد.

كانت النيابة وجهت للمتهم تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وسلاح ناري غير مرخص وذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري المضبوط في السلام.

حشيش وسلاح

وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن المتهم عثر بحوزته مواد مخدرة «الحشيش» وأعده لتوزيعه على عملائه من مدمني المخدرات.

وأدلى ضابط الإدراة العامة لمكافحة المخدرات بشهادته، بأنه ألقى على المتهم بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وعثر بحوزته على جوهر الحشيش المخدر وسلاح ناري - بندقية آلي، إضافة إلى 690 طلقة-.

بمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.

مدينة السلام عامل محكمة جنايات القاهرة الحكم

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