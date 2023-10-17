الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ علاقات دولية: مصر وقفت أمام مخطط الاحتلال الخاص بتهجير الفلسطينيين

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن المجتمع الدولي لديه رغبة في التواصل مع مصر لتوحيد الموقف تجاه غزة، وإيجاد تسوية للأزمة القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لافتا إلى أن هذا الزخم الدولي ما هو إلا رسالة تأكيد بمحورية مصر للتعامل وإيجاد حل شامل لهذه القضية، فمصر تسعى إلى التوصل لرؤية مشتركة مع شركائها الإقليميين والدوليين.


وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك اتصال من الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، وكانت هناك زيارة قبلها من وزير الخارجية الأمريكي جرى خلالها التباحث مع الدولة المصرية لوقف الاعتداء المتكرر على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال، بجانب فتح معبر رفح لتوصيل المساعدات.
 

فتح معبر رفح لتوصيل المساعدات

 

وأوضح أن مصر رفضت ووقفت أمام المخطط الإسرائيلي في محاولة منه بتهجير الفلسطينيين إلى جنوب سيناء، والعبث بالأمن القومي المصري، وقد نجحت الدولة المصرية وسط هذه المساعي الشيطانية في إحداث اختراق نوعي، إذ إنه بات هناك تغيير في الموقف الدولي بعد أول يومين من العملية، وأصبح هناك إيمان حقيقي من قبل المجتمع الدولي بأحقية الفلسطينيين في إقامة دولتهم العادلة.

 

بتهجير الفلسطينيين أستاذ العلاقات الدولية مصر المخطط الاسرائيلي فلسطين غزة

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