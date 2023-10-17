دبلوماسى سابق: قمة القاهرة 2023 لاقت ترحيبًا كبيرًا على المستوى الدولى

كشف السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل عن قمة القاهرة للسلام 2023، وهي مبادرة من جانب مصر جاءت في إطار اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجلس الأمن القومي، وتتضمن رؤية وخريطة طريق لمعالجة تطورات الأوضاع التي تشهدها غزة، والتوصل لحلول جذرية تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في حل الدولتين.

وأضاف "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البيان الصادر عن هذا الاجتماع تضمن بندًا حول إطلاق عملية سلام حقيقية عبر مؤتمر إقليمي دولي يتم تناول فيه هذه التطورات وإيجاد حل سريع للقضية الفلسطينية.

المؤتمر يشمل القضية الفلسطينية بشكل كامل بحضور كل الأطراف الإقليمية



وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هذه المبادرة لاقت ترحيبًا كبيرًا على المستوى الدولي، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر يشمل القضية الفلسطينية بشكل كامل وجامع، بحضور كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار.

