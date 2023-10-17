يدعم الاستقرار الاقتصادي.. انطلاق مؤتمر إعلان البرنامج الُقطري لمصر

افتتحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فاعليات مؤتمر اعلان البرنامج الُقطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور وزراء التجارة والصناعة والعمل، والكهرباء، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الدولة.

ويتيح البرنامج القطري العديد من المزايا والتى تتمثل في تسهيل عملية التنسيق المشترك بين مصر والمنظمة من خلال خلق إطار مؤسسي، كما يتيح لمصر إمكانية متابعة التقدم المحرز في المشروعات الجارية كافة بصورة دورية، مضيفه أن إعداد البرنامج يسهل مشاركة مصر في أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المختارة، وكذلك إعداد الدراسات المشتركة ومراجعات النظراء التي تساعد على متابعة وتقييم أجندة الإصلاح الهيكلي.

محاور البرنامج القطري لمصر

ويعتمد البرنامج على العمل المشترك في خمسة محاور أولها الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاح الهيكلي ويهدف إلى دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي صاغته الحكومة المصرية ويستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.

دعم الإصلاح الهيكلي والاستقرار الاقتصادي

ويدعم البرنامج الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاح الهيكلي ويهدف إلى دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي صاغته الحكومة المصرية، والمحور الثاني المتعلق بالتكنولوجيا والعلوم والابتكار، بينما يتعلق المحور الثالث بالحوكمة العامة ومكافحة الفساد وذلك لدعم وتعزيز أطر الحوكمة لضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة والمساواة بين الجنسين ونشر مبادئ الشفافية وحوكمة الإدارة الرشيدة.

تطوير جودة البيانات والإحصاءات

وفيما يتعلق بالمحور الرابع، فيرتبط بالإحصاءات والمتابعة ويهدف لتطوير جودة البيانات والإحصاءات وتحسين أساليب جمع البيانات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، ويتناول المحور الخامس التعاون في مجالات التنمية المستدامة وظعم مسيرة مصر في تحقيق رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية وتعزيز الأطر الحاكمة لتنفيذ وتمويل أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.