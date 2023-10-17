الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد مواجهة أوزبكستان وديًا.. المنتخب الأولمبي يعود للقاهرة مساء اليوم

المنتخب الأوليمبى
المنتخب الأوليمبى

تعود بعثة المنتخب الأولمبي إلى القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، قادمة من العاصمة الأوزبكية طشقند، بعد أداء مباراة ودية أمام منتخب أوزبكستان أمس الإثنين .

ومن المقرر وصول بعثة منتخب مصر الأولمبي فى وقت متأخر من مساء اليوم؛ نظرًا لعدم وجود طيران مباشر، ولجوء البعثة لعمل ترانزيت في مدينة دبي الإماراتية، كما حدث في رحلة الذهاب .

وحقق المنتخب الأولمبي الفوز على نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين مقابل هدف، في الودية الثانية التي أقيمت خلال المعسكر الحالي، بعد الفوز في الودية الأولى على منتخب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاءت مباراتي المنتخب الأولمبي أمام الأردن وأوزبكستان، في إطار استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. 

وحقق البرازيلى روجيرو ميكالي المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، الهدف الأهم من معسكر أكتوبر الجارى، بخوض تجارب ودية أمام مدارس أسيوية بعدما اكتفى بالتجارب الافريقية، كنوع من الاحتكاك بكل المدارس التى سيواجهها فى أوليمبياد باريس 2024 .

واعتبر ميكالى أن سيناريو المباراة الثانية أمام أوزبكستان كان أفضل بالنسبة له كمدير فني، بعدما تقدم أصحاب الأرض فى الدقيقة 26 من خطأ دفاعى، كان سببا في تحسن أداء الفراعنة وتماسكهم طوال المباراة، وإدراك التعادل ثم تشجيل الفوز، وهو ما يعكس العزيمة القوية التى يمتلكها لاعبو الفراعنة والتى تصبح أهم السمات فى المحافل الدولية .

وسجل بلال مظهر هدف التعادل في مرمى أوزبكستان في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدها أحرز زياد فرج قذيفة مدوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 89 مسجلًا الهدف الثاني للفراعنة.

وطالب ميكالى بضرورة الاتفاق على مباريات ودية مع منتخبات أوروبية خلال الفترة المقبلة، حتى يكون هناك مزيد من الاحتكاك الدولى للاعبين استعدادا للأولمبياد .

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