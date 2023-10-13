المنتخب الأوليمبى يتوجه إلى أوزبكستان لمواجهة منتخبها ودية

تتوجه بعثة المنتخب الأوليمبى اليوم الجمعة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان الأوليمبي يوم الإثنين المقبل، في إطار الاستعدادات لخوض غمار دورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل .

وفضل البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي السفر إلى طشقند مبكرا حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق، خاصة في ظل طول الرحلة التي تبدأ من القاهرة ظهر اليوم في طريقها للإمارات لعمل ترانزيت لمدة 5 ساعات قبل التوجه إلى أوزبكستان، والوصول فى الساعات الأولى من فجر غد السبت.

لذلك حرص المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على خوض اللاعبين مران خفيف صباح اليوم عقب خوض ودية الأردن مساء أمس على ملعب المقاولون العرب، وذلك بسبب الوصول إلى أوزبكستان في وقت متأخر وصعوبة خوض أي تدريبات قبل عصر السبت.

وواصل المنتخب الأوليمبي عروضه الطيبة بالفوز على الأردن 3-1 وديا باستاد المقاولون العرب في إطار استعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.