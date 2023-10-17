الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

800 ألف طن زيادة.. أسباب ارتفاع الصادرات الزراعية هذا العام

صادرات زراعية
صادرات زراعية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي تكثيف الصادرات الزراعية لأسواق الدول العربية والأجنبية، حيث شهدت زيادة في الصادرات بقيمة تخطت 800 ألف طن عن العام الماضي لتتخطى 6،5 مليون طن نتيجة تشديد إجراءات الحجر الزراعي ومراقبة جودة المنتجات.

الحجر الزراعي 

وقال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثل في الحجر الزراعي إن الحجر الزراعي يُعد الحصن أمام سمعة مصر الزراعية، والشريك الأساسي في زيادة حجم الصادرات الزراعية.

وأضاف التقرير أن العام الماضي شهد زيادة حجم الصادرات الزراعية حتى وصلت إلى 6.5 مليون طن، مشيرا إلى أن العام الحالي حتى الآن شهد ارتفاع حجم الصادرات بقيمة  800 ألف طن مقارنة بالعام الماضي.

تصدير الموالح

وأكد التقرير تصدر مصر الأسواق العالمية في تصدير الموالح، وخاصة البرتقال المصري،، كما أن روسيا تستورد ما يصل إلى 750 ألف طن من الصادرات الزراعية المصرية، وكذلك الاتحاد الأوروبي أحد أكبر المستوردين، وكذلك الإمارات، مشيرا إلى أن الموالح تأتي على رأس القائمة بما يصل إلى 1.9 مليون طن من صادرات العام الماضي، وكذلك البطاطس بمعدل 875 ألف طن وما زال موسم التصدير قائم حتى الآن.

وأكد التقرير، أن الحجر الزراعي المصري يعمل على تحسين جودة المنتجات الزراعية وتلبية معايير الجودة الدولية، حيث يتم تطبيق ممارسات زراعية متقدمة واستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج، بما في ذلك استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة العضوية.

وأشار التقرير إلى أنه تتم مراقبة جودة المنتجات بدقة من خلال عمليات الفحص والاختبار والتحليل المختبري لضمان خلوها من الآفات والملوثات، وتوفير المعايير الصحية والفنية ويعزز الحجر الزراعي المصري التزام البلاد بالمعايير الصحية والفنية الدولية المتعلقة بسلامة المنتجات الزراعية.

وأوضح التقرير أنه تتم مراقبة ومراجعة العمليات الزراعية والتصنيعية لضمان الامتثال لهذه المعايير.و يتم توفير الشهادات والوثائق اللازمة للمنتجات الزراعية المصرية لتسهيل عملية التصدير والتحقق من جودتها وسلامتها.

-الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الصادرات الزراعية هذا العام إلى 800الف

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