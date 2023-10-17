عاجل.. بث مباشر.. تحرك قوافل المساعدات المصرية من العريش إلى معبر رفح

بدأت قوافل المساعدات المصرية بالتحرك من العريش إلى معبر رفح، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وقدمت قناة القاهرة الإخبارية، بثا مباشرا، لتحرك القافلة التي تسير ببطء، لكثرة عدد التريلات المحملة بأطنان المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية لأشقائنا الفلسطينيين.

وتتضمن القافلة الأولى المتوجهة لإغاثة أهالينا في غزة، مساعدات غذائية وعلاجية وملابس شتوية وبطاطين، وأدوات الإيواء، وهي عبارة عن 106 قاطرات، بها ألف طن مواد غذائية، 40 ألف بطانية، 80 خيمة، 46 ألف قطعة ملابس، 290 ألف علبة دواء.

من ناحية أخرى أعلن الاتحاد الأوروبي، عن فتح ممرًا إنسانيًا جويًا إلى غزة عبر مصر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأطلق الاتحاد الأوروبي، عملية جسر جوي إنساني، مكون من رحلات جوية إلى مصر لتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة إلى المنظمات الإنسانية الموجودة على الأرض في غزة، بحسب بيان صادر من المفوضية الأوروبية بالقاهرة.