الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17-10-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يحرص المحبون لكرة القدم وعشاقها على معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17-10-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة المباريات بشكل مباشر فور عرضها، وتشجيع الفرق المفضلة لديهم، ومتابعتها.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17-10-2023 والقنوات الناقلة

ننشر جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 بالبطولات العالمية والعربية والودية، وكذلك ما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض "الدستور" لقاءات في هذا اليوم الذي سوف نتابع فيه أكثر من مباراة مهمة وحماسية وعلى قدر عالٍ من التشويق بالرغم من قلة البطولات الحالية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 "17-10-2023" والمعلقين

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 في الجولة الثامنة

فنلندا - كازاخستان 19:00 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD 1
صربيا - الجبل الأسود 21:45 مصر والسعودية نوفل باشي beIN Sports HD 3
ليتوانيا - المجر 21:45 مصر والسعودية عامر الخوذيري beIN Sports HD 9
إيرلندا الشمالية - سلوفينيا 21:45 مصر والسعودية باسم الزير beIN Sports HD 8
سان مارينو - الدانمارك 21:45 مصر والسعودية أحمد البلوشي beIN Sports HD 4
إنجلترا - إيطاليا 21:45 مصر والسعودية عصام الشوالي beIN Sports HD 1
مالطا - أوكرانيا في تمام الساعة  21:45 مصر والسعودية  محمد المبروكي على قناة  beIN Sports HD 2

مباريات دولية ودية 

اليابان - تونس في تمام الساعة 13:10 مصر والسعودية على  القناة الوطنية التونسية 1
مقدونيا الشمالية - أرمينيا في تمام الساعة  16:00 مصر والسعودية مضر اليوسف على قناة  beIN Sports HD 1
السعودية - مالي في تمام الساعة 18:00 مصر والسعودية عبد العزيز الزيد السعودية الرياضية 1
إستونيا - تايلاند في تمام الساعة 19:00 مصر والسعودية أحمد عبده beIN Sports HD 2
ألبانيا - بلغاريا في تمام الساعة 19:00 مصر والسعودية عادل خلو beIN Sports HD 3
الإمارات - لبنان في الساعة 19:00 مصر والسعودية عبد الله السعدي دبي الرياضية 1
الكويت - سوريا في تمام الساعة 19:00 مصر والسعودية أحمد الشحي دبي الرياضية
فرنسا - اسكتلندا في تمام الساعة 22:00 مصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 5

موعد مباراة منتخب مصر والجزائر الودية اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر والجزائر الودية والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة المفتوحة

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تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في إياب الدور الأول

سريلانكا - اليمن في تمام الساعة 12:30 مصر والسعودية على قناة  الكأس الرياضية

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 في الجولة السادسة

المغرب - ليبيريا في تمام الساعة  22:00 مصر والسعودية للمعلق  جواد بده على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة مباريات

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