قرار جديد من وزير التموين بشأن المخابز (تعرف على التفاصيل)

كشف عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، في بيان أنه قد تم عقد اجتماع مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وبالتنسيق مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة العامة للتأمينات، وسامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص ورئيس الإدارة المركزية للتنمية، وأشرف عطية وكيل الوزارة.

وذلك في إطار خطة العمل والنهوض بمنظومة الخبز، حيث تم التنسيق لتناول العديد من المشاكل التي تؤرق أصحاب المخابز في الأونة الأخيرة وهي مشكلة التامينات الاجتماعية، لذا تم الاجتماع بين الشعبة العامة للمخابز ووزارة التموين والهيئة العامة للتامينات الاجتماعية.

وأثمرت إلى النتائج الآتية:- على أن يتم تحديد عدد العمالة بالنسبة للمؤمن عليهم؛ طبقا للحصص المنصرفه للمخابز بنسبة وتناسب على مستوى الجمهورية لمعرفة الحصص اليومية لكل مخبز، حيث تم إرسال إسطوانة مدمجة بحصص المخابز من وزارة التموين للهيئة العامة للتامينات الاجتماعية.

وذلك على أن تكون المخبز الذي يصرف 20 جوال يكون المؤمن عليه 7 عمال، وبالنسبة للمخابز الطباقي، التي تم تعديل ترخيصها من مخابز طباقي الي مخابز بلدية أدرجت ضمن قائمة التأمينات الاجتماعية، أما بالنسبة للمخابز التي لم يتم تعديل الترخيص من مخابز طباقي إلى مخابز بلدية لا تدرج بالمنظومة الجديدة إلا بعد تعديل الترخيص إلى مخابز بلدية، حيث إن هيئة التأمينات الاجتماعية خاطبت وزارة التموين بإرسال البيانات الخاصة بالمخابز البلدية وعند فحص الإسطوانة تبين عدم اكتمال البيانات؛ لذلك تم الاتفاق مع رئيس الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية اللواء جمال عوض، على إرسال البيانات عن طريق المديريات الموجودة بجميع المحافظات وذلك من خلال الادارات التابعة لكل منطقة.

ولذلك علي صاحب كل مخبز الذهاب الي مكاتب التامينات الخاصة بكل منطقة لاصحاب المخابز لاعطاء هم البيانات الخاصة بهم من كود ماكينة والحصة المنصرفة لديهم حتى تكتمل البيانات الصحيحة.

ويعتبر الأمر هام جدا والرجاء سرعة إرسال البيانات لما سيترتب عليه في الفترة القادمة قرارات هامة لصالح اصحاب المخابز