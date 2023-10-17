عاجل.. الفريق أسامة ربيع: زيادة ملحوظة فى حركة الملاحة والإيرادات بقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس حققت نموًا في عدد وحمولات وإيرادات السفن التي تمر بالمجرى الملاحي خلال العام الجاري 2023 مقارنة بالعام الماضي 2022، مشيرًا إلى أن قناة السويس تقدم خدمات عالية الجودة وتعتبر أكثر الممرات المائية أمانًا في العالم.

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن عدد السفن التي اختارت قناة السويس كطريق للملاحة ارتفع من 23 ألف سفينة في 2022 إلى 26 ألف سفينة في 2023، بزيادة قدرها 3 آلاف سفينة أو 10% من إجمالي عدد السفن، كما زادت حمولات السفن من مليار و400 مليون طن في 2022 إلى مليار و560 مليون طن في 2023، بزيادة نسبتها 10.5%.

وأوضح ربيع أن هذه الزيادة في حركة الملاحة أثرت إيجابًا على إيرادات قناة السويس، التي شهدت قفزة كبيرة من 7 مليارات و900 مليون دولار في 2022 إلى 10 مليارات و315 مليون دولار في 2023، بزيادة نسبتها 30%، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس تضاعف إيرادات قناة السويس أكثر من مرة، رغم تأثير جائحة كورونا على القطاعات المائية.

واستكمل: "قناة السويس تستمر في تطوير خدماتها وتحسين كفاءتها، لتظل الممر المائي الأول عالميًا، والذي يربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، كما يجب الإشادة بجهود العاملين بقناة السويس، والذين يبذلون قصارى جهدهم لخدمة الملاحة العالمية".