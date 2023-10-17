الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هريدى لـ"الشاهد": يخطأ من يعتقد أن معاهدة السلام أنهت أطماع إسرائيل فى سيناء

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الموقف العربي في التعامل مع الأزمة الحالية في قطاع غزة.

وقال “هريدي”، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز، مساء الأثنين، إن التفاعل والتعامل العربي ليس متناسب على مستوى ما يتم تدبيره للمنطقة العربية، لأنهم أعلنوا في ‘سرائيل وبمباركة أمريكية أن هذا ردع إقليمي، المقصود به الدول العربية، وسيمتد للجميع".

 وأضاف: "هناك أهداف معلنه، وأهداف غير معلنه، لأن اسرائيل سيكون له اليد العليا في المنطقة علي الدول العربية وغير العربية وكذلك للجماعات، ويخطأ من يعتقد أن معاهدة السلام مع إسرائيل انهت أطماع إسرائيل في سيناء".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد الباز اكسترا نيوز حسين هريدي

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