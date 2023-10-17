السفير حسين هريدى لـ"الشاهد": الخطاب الدبلوماسى المصرى يعبر عن مسئوليتنا وهويتنا القومية

قيم السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الخطاب الدبلوماسي في الأزمة الراهنة منذ بدايتها.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، مساء الإثنين، إن الخطاب الدبلوماسي المصري يعبر عن مسئوليتنا وهويتنا القومية.

وأضاف: "كنت سعيد جدًا ببيان الخارجية حول دعوة إسرائيل لسكان غزة بترك أماكنهم، أنه كان بيان يعبر عن هويتنا القومية ومسئوليتنا القومية، وتصريحات الرئيس السيسي في كلية الشرطة وفي الأكاديمية العسكرية، كانت واضحة وصريحة ويدل على أن مصر تدرك تمامًا على ما يدور في المنطقة العربية، وأن مصر متمسكة بثوابتها العربيية والقومية وبعدم تهجير الفلسطينين من أرضهم؛ لأن ذلك يصفي القضية، ولأن الأرض ستكون ملك من قام بتهجير الفلسطينين، وهم الإسرائيلين".

وتابع:"هذا موقف يعكس غالبية الرأي العام المصري، ولكن أنا كدبلوماسي أضع بدائل وسيناريوهات لكيفية تصرف الدولة لإعداد الخطاب السياسي الداخلي والخارجي لكل سيناريو، وفي هذا الأطار، أدعو من خلال البرنامج أن يتم التفكير في كل السيناريوهات؛ لأن رأئي الشخصي أننا لن نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي أمام مأساة عربية وإنسانية لن يكون لها مثيل".

برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.