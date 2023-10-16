القاهرة الإخبارية: زوارق حربية إسرائيلية تطلق قذائف صاروخية على شواطيء غزة

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائف صاروخية بشكل مكثف وعنيف على شواطئ غزة.

ولفت خلال حديثه لشاشة القاهرة الإخبارية، إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف ميناء غزة، ونجم عنه أضرار كبيرة في مراكب الصيادين.

ونوه إلى أن الطائرات الإسرائيلية تنفذ حزاما ناريا بمخيم الشاطئ غرب غزة، وهي مخيمات ضعيفة في بنيتها، والمنازل تتكون من الصفيح وطرقاتها ضيقة جدًا، موضحًا أن تنفيذ الحزام الناري يعني دمارًا واسعًا في تلك المنطقة.

ونوه إلى أن المدفعية الإسرائيلية تستهدف شرق قطاع غزة بشكل عشوائي، وأوقعت خسائر كبيرة في ممتلكات المدنيين.