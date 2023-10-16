الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تشريح جثة مسن قتله شاب خنقا لسرقة سيارته بمنطقة التجمع الأول

جثة
جثة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة بتشريح جثة مسن قتله شاب خنقا لسرقة سيارته بمنطقة التجمع الأول، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

البداية كانت بورود  بلاغا من (مهندس - مقيم بدائرة القسم) يفيد بغياب والده (بالمعاش - مقيم بذات الدائرة)، وبإجراء التحريات تبين أن المتغيب كان بصحبة (ميكانيكي - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لإجراء بعض الإصلاحات بالسيارة خاصته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بأنه حال اصطحابه للمتغيب لإحدى الورش بدائرة قسم شرطة عين شمس قام بمغافلته والتعدي عليه وخنقه وإلقائه بالطريق بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية والتخلص من هاتفه المحمول، وقام بالعودة بالسيارة لدائرة قسم شرطة المرج للتصرف بها بالبيع، وتم العثور على جثمان المجنى عليه وكذا ضبط السيارة والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة تشريح جثة مسن قتله شاب سرقة

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