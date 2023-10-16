الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

على سوشيال cbc.. تفاصيل برنامج الديجيتال "من قلبي" مع منى عبد الغني

منى عبد الغني
منى عبد الغني

تستعد الفنانة والإعلامية منى عبدالغني، مقدمة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، لبدء برنامجها "من قلبي مع منى عبدالغني" عبر منصات قناة سي بي سي العامة على السوشيال ميديا.

برنامج "من قلبي مع منى عبدالغني" يبث كل خميس بشكل أسبوعي، على منصات الديجتال وهو برنامج اجتماعي سيعمل على الربط بين ما دار في سير الأنبياء، وكيفية الاستفادة من هذه السير الشريفة في حل المشاكل الأسرية والاجتماعية والتعامل معها.

بجانب إعلاء قيم الأسرة والمجتمع والأخلاق الحميدة بجانب التطرق لسير الصالحين، بما يفيد في الحفاظ على الحياة الأسرية وتربية الأجيال القادمة على حسن الخلق الحميدة.

يأتي البرنامج في إطار الخطة الجديدة لشبكة سي بي سي بإطلاق مجموعة من برامج الديجتال عبر منصاتها وصفحاتها على مواقع التواصل الإلكترونية، والتي تحمل محتوى جديد ومختلف  يخُأطب المشاهد.

من جانبها، أعربت الإعلامية  الدكتورة مني عبدالغني عن سعادتها وتحمسها لبدء هذه التجربة عبر منصات قناة سي بي سي العامة، وإنها ستحاول في كل حلقة على تقديم ما يفيد المشاهدين، وأكدت أن هذا البرنامج سيكون خطوة جديدة للتواصل مع الجمهور بشكل جديد ومختلف عن ظهورها الإعلامي عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا.

ووجهت الإعلامية الدكتورة منى عبد الغني، الشكر للقائمين على إدارة شبكة سي بي سي وعلى رأسهم الكاتب الصحفي بشير حسن رئيس قناة سي بي سي العامة، لإطلاق المحتوى المختلف ممثلًا في برنامج " من قلبي" من أجل التجديد والتواصل المختلف ومع الجمهور،.

البرنامج من إعداد فاطمة محمد، برديوسر أمل أبو النصر وفكرة أمل ابو النصر وهبة المهدي وإشراف عام الكاتب الصحفي بشير حسن رئيس قناة cbc.

الإعلامية منى عبدالغني من قلبي منى الستات مايعرفوش يكدبوا الستات السوشيال سي بي سي

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