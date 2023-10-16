الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تمتلك نصفها.. المحكمة تقضي بتمكين سيدة من شقة زوجها وضرتها في القاهرة

محكمة
محكمة

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، بقبول دعوى سيدة لتمكينها من مسكن الزوجية وتأييد تطليقها من زوجها.

وتبين أن السيدة «ندى. خ» أقامت دعوى مستعجلة ضد «أميرة. م»، «أحمد. أ»،  وجملت الدعوى رقمي 386 و413 لسنة 2023 مستأنف مستعجل القاهرة، وطالبت بتميكينها من عين النزاع النزاع منفردة لحضانتها لصغارها ولتلطليقها من زوجها وخاصة أنها تمتلك نصف الشق.

وقالت السيدة إنها تتظلم لتمكينها من مسكن الزوجية الخص بها حيث أنها كانت زوجة للمدعى عليه ويمتلك الشقة هما الأثنين ولأنها كانت زوجته ورزقت منه على فراش الزوجية بابنتين ونشبت بينهما الخلافات الزوجية قام على إثرها بالتعدي عليها بالسب والضرب والطرد من المسكن ثم علمت بعد ذلك بزواجه من أخرى فطلبت تطليقها منه للضرر وقضي لها بتلك الدعوى.

ولأنها كانت تقيم في المسكن الخاص بهما تطالب بإخلاء المسكن لها حيث أن طليقها يقيم مع الزوجة الثانية فيه على الرغم من امتلاكه شقة أخرى يمكنه العيش فيها وترك هذه الشقة لأطفاله الصغار خاصة أنها تملك نصف الشقة.

محكمة مستأنف القاهرة أمور المستعجلة عابدين دعوى سيدة مسكن الزوجية

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