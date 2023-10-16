موعد عرض حكاية "روحي فيك" للفنانة عائشة بن أحمد

قاربت حلقات الحكاية الثانية "ما تيجي نشوف"، من مسلسل “55 مشكلة حب” المأخوذة عن رواية الدكتور مصطفى محمود، على الانتهاء، وهي بطولة الفنانة هنا شيحة، والفنان طارق صبري، وأحمد جمال سعيد، وعدد كبير من نجوم الفن.

وعلم "الدستور"، أنه من المقرر عرض الحكاية الثالثة "روحي فيك"، للفنانة عائشة بن أحمد، والفنان نور محمود، وعدد كبير من نجوم الفن، في نهاية الشهر الجاري بالتحديد يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.

مواعيد عرض حكاية "روحي فيك"

حكاية "روحي فيك" مكونة من 10 حلقات، ومن المقرر عرضها على شاشة قناة ON من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين، وتذاع حكاية "روحي فيك" على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما ستعرض حكاية "روحي فيك" عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

وتعد حكاية "روحى فيك" هي ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد حكاية "الفريدو" التي تعرض آخر حلقاتها اليوم على قناتي ON وON دراما، وهى من بطولة النجمة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى وآخرين، ومن تأليف وإشراف عام على الكتابة للسيناريست عمرو محمود ياسين وورشته وإخراج عصام نصار.

وتعرض “روحي فيك”، بعد الانتهاء من عرض الحكاية الثانية التي تحمل اسم "ما تيجى نشوف" على شبكة قنوات ON، وهى من بطولة الفنانة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبدالسلام وآخرين، ومن تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.