ريم رؤوف ومحمد عبد العظيم يبدآن تصوير دورها في حكاية "روحي فيك" بالتجمع

يبدأ اليوم كلٍ من الفنانة ريم رؤوف، والفنان محمد عبد العظيم، تصوير الشخصيات التي يجسدوها ضمن أحداث حكاية “روحي فيك"، وهي الحكاية الثالثة من مسلسل “55 مشكلة حب”، المأخوذة عن رواية الدكتور مصطفي محمود، والحكاية من بطولة الفنانة عائشة بن أحمد، والفنان نور محمود، والفنان فراس السعيد، وعدد كبير من نجوم الفن.

وعلم “الدستور” أن التصوير في الوقت الحالي يٌجري في أحد الفيلات الموجودة في التجمع الخامس، ويعمل المخرج الأردني محمد لطفي، على قدمٍ وساق للانتهاء من أعمال التصوير والمونتاج قبل بدء عرض حكاية “روحي فيك”، المقرر عرضها نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء حكاية “ما تيجي نشوف” لهنا شيحة.

تفاصيل حكاية روحي فيك

وتعد حكاية "روحى فيك" هي ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد حكاية "ألفريدو" التي يعرض آخر حلقاتها اليوم على قناتي ON وON دراما، وهى من بطولة النجمة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى وآخرين، ومن تأليف وإشراف عام على الكتابة للسيناريست عمرو محمود ياسين وورشته وإخراج عصام نصار.

ثم يليها عرض الحكاية الثانية التي تحمل اسم "ما تيجى نشوف" على شبكة قنوات ON، وهى من بطولة الفنانة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام وآخرين، ومن تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

يذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور الراحل مصطفى محمود الذى يحمل نفس الاسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى وإشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.