مواطن: الرئيس السيسي وفر أهم ما كنا نريده "الأمان والاستقرار" (فيديو)

واصلت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، مسيرة البناء وتشييد المشروعات القومية الضخمة لخدمة المواطنين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، حيث قامت الدولة بإنشاء العديد من المشروعات القومية الضخمة التي وفرت للمواطنين الكثير من الخدمات الأساسية.

"الدستور" التقت عددًا من المواطنين للتعليق على حجم الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

وقال أحد المواطنين إنه يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك بعدما رأي الانجازات العظمة التي نُفذت في البلاد خلال السنوات الماضية، وكان من أهم تلك الانجازات والمشاريع هي شبكات الطرق والكباري التي وفرت الكثير من الجهد والمال على المواطنين أثناء تنقلهم.

وأضاف أن الرئيس وفر أهم ما كان يريده المواطن المصري وهو الأمان والاستقرار، حيث في الماضي كانت الفوضى هي التي كانت مسيطرة على الشوارع المصرية، وذلك يدعم الرئيس في الانتخابات المقبلة لاستكمال عمليات التطوير والإصلاح.

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسى تعقد ثانى لقاءاتها مع وفد الكيانات الشبابية

عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، اللقاء الثاني مع وفد الكيانات الشبابية، لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم، وذلك إيمانًا بدور الشباب وقدراتهم.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، حيث رحب في بداية اللقاء بزيارتهم لمقر الحملة، مثمنًا دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين، وخاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكدًا أن الشباب هم الأمل في المستقبل.