الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير محمد حجازي: قمة القاهرة للسلام لحقن دماء الفلسطينين في غزة

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، علي قمة القاهرة للسلام والمقرر انعقادها يوم السبت المقبل وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأثنين، إن هذه القمة استجابة لدعوة الرئيس السيسي، وتتواكب مع اتصالات مصرية مكثفة على أعلى مستوى مع كل الأطراف والوجهات الأممية.

وأضاف أن هذه القمة لحقن دماء الشعب الفلسطيني في  غزة، والتوصل لاتفاق يتم بمقتضاه فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية لاحتياج القطاع لكل شئ، وتوقف النار لمدة معينة يتم خلالها خروج أصحاب الجنسيات الأخرى.

وأشار إلى أن مصر تستقبل الجرحي والمصابين وأصحاب الحالات الحرجة، كل ذلك ينتظر فتح المعبر لتقديم كل وسائل الإغاثة، موضحًا أنه لابد من التوافق قبل القمة علي صيغة للسلام في المنطقة.

غزة محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الاسبق الحياة اليوم فضائية الحياة

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