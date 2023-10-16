الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باحث عراقي: قمة السلام المصرية مهمة ولها دلالاتها

عباس الجبوري
عباس الجبوري

قال عباس الجبوري رئيس مركز الإعلام الرفد العراقية، إن قمة السلام التي دعت إليها مصر القوى الإقليمية والدولية حول الأحداث الجارية والمشتعلة في قطاع غزة، تأتي في توقيت مناسب وضروري.

وأضاف الجبوري في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أن القرارات والآليات التي تتخذ في هذه القمة لها أهميتها أيضا ويجب الاعتماد عليها، لافتا إلى أن القمة الإقليمية تستهدف إيقاف نزيف الدم في غزة.

وأكد أن الأهمية تأتي بالحضور والشيء الآخر أيضا تعتمد على القرارات والبيان الختامي والمناقشات، حيث إن الأمر وحدة قرار ودعم، حيث يعاني الشعب الفلسطيني الأمرين وخاصة في غزة إثر الاحتياجات الأساسية التي تعاني من نقص في فلسطين، ولا بد من أن تصدر القمة بيانا ختاميا يساند الشعب الفلسطيني في مأساته.

قمة إقليمية دولية 

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مصر تستضيف "قمة السلام" لوقف التصعيد فى غزة

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد قمة إقليمية دولية لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وسط استمرار العنف بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وترأس الرئيس، الأحد، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، استعرض فيه الأوضاع الإقليمية، وشدد على ضرورة وقف التصعيد وحماية المدنيين.

كما أعرب عن رفضه لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم على حساب دول الجوار، وأكد دعم مصر لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.

وقرر المجلس مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين ومنظمات الإغاثة لتهدئة الأوضاع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

مصر الإقليمية والدولية الأحداث الجارية قطاع غزة توقيت مناسب القرارات والاليات

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