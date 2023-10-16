الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يلتقى وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التى يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة. 

وجاء ذلك بحضور العميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى والمشرف العام على الاستثمار. 

وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة فى النهوض بالصناعة المصرية، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة. 

دعم الرئيس السيسي للمبادرات التي توطن الصناعات الاستراتيجية 

من ناحيته أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على الدعم الكامل الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لجميع المبادرات التى تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها، معربًا عن ترحيبه بأعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وتعاون المحافظة مع هذه الجهود المخلصة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار بهدف دفع عجلة الإقتصاد والتنمية وتذليل كافة العقبات التى تواجه أصحاب المشروعات الصناعية. 

كما استعرض المحافظ أبرز المناطق الصناعية بالمحافظة والجهود التى يتم تنفيذها لتطويرها ورفع كفاءته. 

وقام أعضاء المبادرة الوطنية "ابدأ" بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بالعلاقى؛ للوقوف على المشكلات والمطالب والاحتياجات للتمهيد لتلبيتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

أهداف المبادرة 

تستهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، التى أطلقت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022، تعزيز دور القطاع الخاص فى تطوير الصناعة المصرية، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة. 

وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الإقتصادى والإجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والإبتكار فى المجال الصناعى، وذلك من خلال العمل على 3 محاور، وهى محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

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