الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ أسوان يتفقد الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لمتابعة تخفيض أسعار السلع

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

واصل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بتفقد الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت؛ لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتى يأتى تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وإشراف مباشر من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية. 

وقد اطمأن المحافظ من المواطنين الذين التقى بهم على جودة السلع، وشرائها بأسعار مخفضة. 

تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام الكامل

كما شدد اللواء أشرف عطية على مسئولى التموين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام الكامل بتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20% إلى 25%، مع التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وغير الملتزمين. 

وكلف محافظ أسوان بمواصلة تنظيم الحملات المتتالية للضرب بيد من حديد على أى محاولات للاحتكار وزيادة الأسعار، حيث إن الدولة لن تسمح بالتلاعب فى ذلك، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإعلان عن هذه الأسعار في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.

وفى سياق آخر، كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء ياسر عبدالشافى السكرتير العام المساعد، بعقد اجتماع تنسيقى لاستعراض الموقف التنفيذى والتعرف على سير العمل داخل المجمعات الحكومية والخدمية، والتى تم المرور عليها ميدانيًا بمركزى إدفو وكوم أمبو، وتضم المجمعات الخدمية بالكاجوج وسلوا بحرى والطوناب، وأيضًا الرديسية بحرى، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات وبحث التدخلات، مع وضع الحلول المناسبة والتشديد على مواصلة التعاون والتنسيق العرضى بين جميع الجهات المعنية من أجل دفع معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات، وذلك استمرارًا للمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة).

وخلال الاجتماع كلف اللواء ياسر عبدالشافى مسئولى هيئة البريد بالتنسيق مع الوحدات القروية لتكثيف الجهود للانتهاء من التجهيزات والاستعدادات الخاصة بمقرات البريد داخل المجمعات الخدمية، موجهًا بسرعة تلافى كافة الملاحظات الفنية المرصودة بالمقرات، ومنها الملاحظات الخاصة بنوعية الأبواب والشبابيك، وأيضًا أعمال الدهانات وغيرها من الملاحظات الخاصة بالتشطيبات النهائية التى يجب أن تتناسب مع المظهر الحضارى والجمالى.

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محافظ أسوان تخفيض أسعار السلع الأساسية المجمعات الاستهلاكية تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع السلع الأساسية

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