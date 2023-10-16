الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

15 دقيقة.. التعادل السلبي يُسيطر على لقاء مصر والجزائر

مصر
مصر

مرت 15 دقيقة من زمن الشوط الأول، من لقاء مصر والجزائر بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وسيطر منتخب الجزائر على مجريات الربع ساعة الأول وسط تحفظات من منتخبنا الوطني.

وكانت أخطر الفرص مبكرًا في الدقيقة 3، بعرضية من أمين غويري لكن تصدى لها محمد الشناوي.

ويقود هجوم الفراعنة في لقاء اليوم، محمد صلاح ويجاوره مصطفى محمد ومحمود حسن “تريزيجيه”، بينما يبدأ محمدي حمدي أساسيًا في مركز الظهير الأيسر بدلًا من أحمد فتوح.

ويبدأ في وسط الملعب الثلاثي محمد النني، حمدي فتحي وأحمد سيد “زيزو”.

تشكيل المنتخب.. صلاح يقود الهجوم 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - علي جبر - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – محمد صلاح  - مصطفى محمد.

 

موعد مباراة مصر والجزائر

ويخوض المنتخب الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مواجهة ودية قوية أمام الجزائر، على استاد "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية، وذلك في ختام المعسكر التدريبي، الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من يوم 9 حتى يوم 17 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر الودية أمام الجزائر، اليوم، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الجزائر مصر والجزائر مصر أمين غويري محمد الشناوي

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