الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بهاء سلطان ينضم لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بـ"دادينا"

بهاء سلطان
بهاء سلطان

استطاع المطرب بهاء سلطان أن يحقق نجاحا كبيرا بأحدث أعماله الغنائية “دادينا” حيث انضمت لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب، خلال 3 أيام من طرحها.

وتعاون بهاء سلطان في أغنية “دادينا” مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت ماهر صلاح.
 

وتقول كلمات أغنية دادينا:

 

عملنا كل حاجة صح مع اللي غدروا بينا

 وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا

 لكن خلاص ده كله بح م الطيبة

 إحنا إتعافينا وفهمنا مين معانا 

وعرفنا مين علينا نشيل ليه شيله مش شيلتنا

 ونخش ليله مش ليلتنا ما فضيناها سيرة 

ما بالسلامة نشوف راحتنا 

ده إحنا ضحينا بـ حياتنا عملنا حاجات كتير 

دادينا دادينا دادينا دادينا 

لقينا اللي دايس علينا دادينا دادينا دادينا 

و هاتينا دادينا ماحدش مقدر هاتينا 

وأخرة ده كله إتنسينا

 يا عيني يا عيني يابا يا عيني 

يا عيني يابا يا عيني يا قلبي 

علينا فيها اللى قل و إستغل و اللى باعنا بيعه 

عاشرنا ناس فظيعه ناس محتاجين قطيعه ق

ابلنا شر شفنا غل وقولنا توبه يابا عايشين في وسط غابه

بهاء سلطان دادينا أغنية يوتيوب أغاني الأكثر مشاهدة

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