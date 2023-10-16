الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج: لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية من خلال نزوح الأهالي إلى مصر

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن إسرائيل اليوم في موقف محرج للغاية، فمنذ حوالي ساعتين، كان اجتمع الكنيست وضُربت صفارات الإنذار في تل أبيب، ليخرج الناس سريعًا منها، وذلك في حضور نتنياهو وزعيم المعارضة، الأمر الذي يؤكد أن القتال لا يحقق السلام.

وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة قناة "صدى البلد"، أن مجلس الأمن القومي المصري يتخذ أهم قرارات مصيرية تجاه القضية الفلسطينية حاليًا، ومنها الرفض التام لفكرة نزوح الفلسطينيين إلى مصر في ظل الحرب الدائرة؛ لأن هذا الأمر إذ حدث سيتسبب في تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي.  

نيتنياهو سمير فرج نزوح الفلسطينيين الاعلامية عزة مصطفى صالة التحرير تل أبيب

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