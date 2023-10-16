الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين: جمهورية شبين يحق "فوزه الأول" على أسوان بهدفين

مباراة أسوان والجمهورية
مباراة أسوان والجمهورية شبين

حقق فريق الجمهورية شبين بقيادة عصام شعبان أول فوز في دوري المحترفين وهزم أسوان بملعبه ووسط جماهيره 2-1 ليرتفع رصيد الجمهورية شبين إلى 4 نقاط ويتوقف رصيد أسوان عند ثلاث نقاط.

الشوط الأول الأول كان سريعا حماسيا من الفريقين ولاحت أول فرصة لأسوان في الدقيقة الثالثة وأهداها بلال جمال وأنقذ مروان عباس لاعب أسوان مرماه من هدف مؤكد وتقدم الجمهورية شبين بهدف سجله محمود صلاح.

في الدقيقة 57 دفع عصام شعبان المدير الفني للجمهورية شبين بطلبة محمد بدلا من محمود صلاح ورد حمدي حمدان المدير الفني لفريق أسوان بإجراء ثلاثة تغييرات بنزول عمر سعودي وكريم مصطفى ومحمود لوكس بدلا من علي خليل ومروان عباس وحسام عر فات.

في الدقيقة 66 دفع لاعصام شعبان بغريب ياسر ورغم التغييرات لم يتغير الوضع وظلت محاولات أسوان لادراك التعادل وهجمات الجمهورية شبين المرتدة بدون خطورة على المرميين.

في الدقيقة 77 تهيأت الكرة أمام مؤمن محسن لاعب شبين أمام منطقة جزاء أسوان لكنه سددها بعيدا عن المرمى وفي الدقيقة 78 ومن هجمة مرتدة مرر غريب ياسر الكرة لطلبة محمد الذي انفرد بالحارس وسدد الكرة داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني للجمهورية شبين.

بعد الهدف دفع عصام شعبان بمصطفى زايد ومصطفى محمد وحسن بشندي ودفع حمدي حمدان بمصطفى عناني بدلا من محمد مرسي وفي الدقيقة 84 مرر أحمد بلية كرة عرضية من ركلة حرة أخطأ الحارس في إبعادها ووصلت إلى أحمد كاستيلو الذي سددها برأسه داخل المرمى مسجلا الهدف الأول لأسوان.

احتسب الحكم أحمد عبد السميع  7 دقائق وقت بدل ضائع كاد خلالها أسوان يدرك هدف التعادل لولا تألق الحارس مصطفة محمود لتنتهي المباراة بفوز الجمهورية شبين.

دوري المحترفين أسوان الجمهورية شبين عصام شعبان محمود صلاح

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