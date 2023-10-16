الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز: قلوبنا تتألم من أجل فلسطين

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، إن النصر مع الصبر، كما قال نبينا الكريم عليه السلام.

وأضاف، خلال حلقة اليوم الإثنين من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أن القرآن الكريم قال "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "، فلن ننتصر إلا إذا صبرنا واتقينا الله وأقمنا عملًا صالحًا وتوكلنا على الله.

القلوب مليئة بالأحزان لما يحدث في فلسطين

وتابع، أن النبي عليه السلام، كان يقول للمؤمنين في غزوة الخندق "أبشروا بنصر الله"، مؤكدًا أن النبي بشر المؤمنين بنصر الله، فقد جهلت عيون الناس ما في قلوبهم خاصة أن القلوب مليئة بالآلام والأحزان لما يجري في فلسطين.

رمضان عبدالمعز أسباب للنصر فلسطين النبي عليه السلام اتقينا الله

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