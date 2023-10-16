بالأرقام.. المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة المبدئية بأسماء من تقدموا بطلبات الترشح الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تتضمن أسماء المرشحين للرئاسة متضمنة أعداد تزكيات أعضاء مجلس النواب لهم وتأييد المواطنين بالشهر العقاري.

وتضمنت القائمة المبدئية أسماء طالبي الترشح الذين تقدموا للهيئة بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وفقا لأسبقية التقدم مرفقًا به مستندات الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين.

وجاءت القائمة المبدئية على النحو التالي:

المرشح عبد الفتاح السيسي والذي قدم 424 تزكية نيابية من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مليون و130 ألفًا و105 نماذج تأييد من المواطنين بمختلف المحافظات.

المرشح فريد زهران والذي قدم 30 تزكية نيابية من أعضاء جلس النواب.

المرشح عبد السند يمامة والذي قدم 27 تزكية نيابية من أعضاء جلس النواب.

المرشح حازم عمر والذي قدم 46 تزكية نيابية من أعضاء جلس النواب، بالإضافة إلى 68 ألفًا و71 نموذج تأييد.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمني الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات.