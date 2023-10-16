حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تبرز القائمة المبدئية للمرشحين

أبرزت صفحة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عبر “فيسبوك”، القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم.

وكتبت الحملة عبر صفحتها: “طبقًا لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ووفقًا للجدول الزمني المعلن لإجراءات سير الانتخابات الرئاسية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة المبدئية بأسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم”.

ورصدت الصفحة المرشحين وفقًا للقائمة وهم:

(المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي- المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي- المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد- المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري).