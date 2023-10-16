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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بـ143 مليار دولار.. تقرير: منتجات الوقود تصدرت قائمة التبادل التجاري العربي خلال 2022

منتجات الوقود
منتجات الوقود

أوضح تقرير صادر عن  المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أنه على صعيد التوزيع السلعي، استحوذت كل من السلع المصنعة ومنتجات الوقود والمواد الغذائية على حصة بلغت 88% من مجمل سلع التجارة العربية البينية (صادرات + واردات) وتصدرت السلع المصنعة المقدمة بقيمة 231 مليار دولار وبحصة 45.5% من الإجمالي خلال عام 2022. 

وحصل "الدستور" على نسخة من التقرير الذي أكد أن قيمة التجارة البينية لمنتجات الوقود بلغت 143.4 مليار دولار لتمثل 28.2% من إجمالي قيمة التجارة العربية البينية لعام 2022، وحلت المواد الغذائية في المرتبة الثالثة بقيمة 72.7 مليار دولار بحصة 14.3% من الإجمالي، وحل اللؤلؤ والأحجار الكريمة والذهب غير النقدي، المرتبة الرابعة بقيمة 29.3 مليار دولار وبحصة 5.8%، ثم الخامات والمعادن والمواد الخام الزراعية بقيم 26.9 مليار و1.2 مليار دولار وبحصص 5.3% و0.2% على التوالي. 

وأشارت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إلى أن منتجات الوقود سجلت أعلى معدل نمو مقارنة بباقي السلع على صعيد التجارة العربية البينية خلال 2022، بمعدل بلغ 85.5%، تليها المواد الغذائية بمعدل 49.1%، بينما سجات منتجات اللؤلؤ والأحجار الكريمة أدنى معدل نمو بلغ 7.7%.

مصر ودول التعاون الخليجى يستحوذان على 93% من حجم الصادرات السلعية (تقرير)

الصادرات البينية العربية 

يذكر أن الصادرات البينية العربية حققت نموًا قياسيًا خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021، ونمت بمعدل 55% لتبلغ نحو 321.2 مليار دولار، كمحصلة لنمو الصادرات السلعية البينية لـ 18 دولة عربية في مقابل تراجعها في 4 دول أخرى، لافتًا أن حصة الصادرات السلعية البينية ارتفعت من إجمالي الصادرات السلعية العربية للعالم الخارجي من نحو 17.3% عام 2021 إلى 18.8 عام 2022.

وواصلت الصادرات السلعية البينية تركزها في عدد محدود من الدول خلال 2022، حيث استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر على نحو 93% منها، وواصلت الإمارات تصدرها المرتبة الأولى خلال 2022، وبلغ حجم صادراتها السلعية للدول العربية نحو 136.7 مليار دولار، بحصة 42.6% من إجمالي الصادرات العربية البينية.

المؤسسة العربية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الصادرات منتجات الوقود التجارة العربية التجارة العربية البينية

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