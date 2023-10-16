محمد النني: أرسنال جعلني أبكي بعد تجديد عقدي.. أريد الاعتزال في النادي

أكد المصري محمد النني متوسط ميدان فريق أرسنال الإنجليزي، أن تجديد عقده مع الفريق اللندني كان أحد أسعد الأيام في حياته على حد وصفه.

وكان أرسنال قد جدد عقد النني، الموسم الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال النني في حوار لصحيفة “إيفينينج ستاندرد” البريطانية: “لقد كان أحد أسعد الأيام في حياتي، الطريقة التي تحدثوا بها معي، والطريقة التي كان بها النادي بأكمله سعيدًا بهذا القرار، جعلتني أبكي هذا اليوم".

وتابع:"نادي أرسنال لكرة القدم، يعرفون أنني أحبهم كثيرًا بنسبة 100%. إنهم يعرفون أنني لا أريد المغادرة. أريد البقاء وإنهاء مسيرتي هناك بنسبة 100%".

وزاد:"لقد أُصبت وكان عقدي على وشك الانتهاء ولم أستطع اللعب مرة أخرى في الموسم الماضي، وجاءوا مباشرة بعد إصابتي في اليوم التالي وقالوا لي: "مو، ما نوع العقد الذي يجب أن يكون عليه؟" نحن نحبك هنا ونريدك أن تبقى”.. حقا هذا النادي رائع".

وعن ناديه الجديد الذي أطلقه في إنجلترا ومستقبله بعد الاعتزال، قال:"أفكر في كرة القدم طوال الوقت لأنني أعلم أنه كان لدينا لاعبون أكبر سنًا من قبل وأنهوا مسيرتهم، ولا يعرفون ماذا يفعلون بعد ذلك، من الأفضل أن تفكر الآن، لأنه عند الانتهاء من ذلك، يمكن أن يكون لديك شيء تم بناؤه بالفعل".

واستطرد قائلًا:"بدأت الفكرة من ذلك لأننا نريد البقاء في إنجلترا، لكن لا يمكنني البقاء في إنجلترا بدون عمل [بعد اعتزال اللعب]. لا أستطيع البقاء في المنزل دون القيام بأي شيء، لهذا السبب كنت أفكر في العمل الذي يمكنني القيام به. لا أستطيع فتح مطاعم لأن شغفي هو كرة القدم منذ اليوم الأول".

وعن تحقيقه لحلمه باللعب في أعلى المستويات، وسخرية البعض منه في بداية مسيرته، قال:"لقد أخبرت الكثير من الناس وهم يسخرون مني لأنه عندما أقول إنني أريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يومًا ما، فإنهم يقولون فقط: كيف؟". الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأفضل في العالم، وتريد الوصول إليه من الصفر؟».

وأكمل قائلًا:"بعض الناس لا يفهمون الفكرة، لكن بالنسبة لي، أحب أن أحلم. ولهذا السبب أحتاج إلى أشخاص طيبين من حولي. بالطبع قد يستغرق الأمر 15 أو 20 عامًا، لكن لدينا الهدف الذي نريد أن نصل إليه».

وتذكر النني أحد المواقف قائلًا:"أحد الصحفيين، قال لي: مو، أين تريد أن تلعب؟". "كنت ألعب لنادٍ في منتصف الجدول في مصر، لكنني قلت له: "أريد أن ألعب في كامب نو في برشلونة.. أقسم لك، لقد غادر للتو ولم يكمل المقابلة معي، لا شكرًا لك، لا وداعًا أو أي شيء، لقد غادر للتو.. إذا لم تكن لديك أحلام كبيرة في كرة القدم، فلن تحصل على أي شيء". "إذا كان حلمك كبيرًا، على الأقل ستكون قريبًا. وهذا ما أؤمن به حقًا. أحب أن أحلم. ماذا سأخسر؟"

واختتم قائلًا:" أريد أن أنهي مسيرتي عندما أبلغ 37 أو 36 عامًا، لذلك لا يزال أمامي خمس أو ست سنوات متبقية"، أنا أعمل بجد كما هو الحال دائمًا وأحاول العودة إلى التشكيلة الأساسية لأرسنال. بالتأكيد، هذا هو هدفي هذا العام، أعلم أنني عائد من إصابة طويلة وهذا ما أفعله في ملعب التدريب؛ القتال والقتال والقتال من أجل العودة والتواجد في التشكيلة الأساسية.. لهذا السبب أنا أعطي 100% كل يوم لإظهار أنني مستعد للعب، وبعد ذلك عندما تتاح لي الفرصة للعب، يجب أن أظهر أنه لا يزال بإمكاني البقاء هناك وإعطاء كل ما لدي لهذا النادي".