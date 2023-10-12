أبرزها مشاركة الننى.. 3 مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام زامبيا

شهد تشكيل المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب زامبيا في المباراة الودية التي تقام على ستاد هزاع بن زايد، 3 مفاجآت كبرى من جانب البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني للفراعنة.

وفاجأ فيتوريا الجميع بالاعتماد على محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزى، في منتصف الملعب، رغم عودة اللاعب من إصابة طويلة وعدم مشاركته مع فريقه عقب العودة من الإصابة، الأمر الذى يعتبر مجازفة كبرى قد تصيب اللاعب بالإحباط في حال عدم ظهوره بالمستوى المطلوب، فضلًا عن هجوم الجماهير عليه، كما كان يحدث فى بعض المباريات التى يكون الننى خلالها دون المستوى المطلوب.

وتتمثل المفاجأة الثانية فى عودة فيتوريا للطريقة الكلاسيكية القديمة المعروفة عن منتخب مصر، بالاعتماد على ثلاثة لاعبين فى وسط الملعب لديهم نفس المهام تقريبًا، والتى كان يعتمد عليها بشكل أساسى الأرجنتينى هيكتور كوبر، لكنها لم تكن موجودة مع كارلوس كيروش وكذلك فيتوريا منذ توليه المسئولية، ما يغلب على أداء الفراعنة الطابع الدفاعى، خاصة أن الثلاثى الذين اختارهم المدرب البرتغالى هم طارق حامد ومحمد الننى وحمدى فتحى وجميعهم يغلب عليهم الأداء الدفاعى.

آخر المفاجآت التي أصابت البعض بالاحباط هى عدم الاعتماد على خطة هجومية من أجل تقديم مباراة مفتوحة أمام منتخب زامبيا، أحد منتخبات التصنيف الثالث على مستوى إفريقيا، وبالتالي سيكون هناك حذر أكبر فى مواجهة الجزائر الودية يوم الإثنين المقبل باعتباره أقوى من زامبيا.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن التشكيل الذي سيخوض به ودية زامبيا المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد بالإمارات وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم وأحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد وحمدي فتحي ومحمد النني

خط الهجوم: محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد.