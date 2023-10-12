الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمى لودية زامبيا

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن التشكيل الذي سيخوض به ودية زامبيا المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد بالإمارات، وجاء كالتالي:

تشكيل منتخب مصر الرسمى لمواجهة زامبيا الودية بالإمارات 

محمد الشناوي فى حراسة المرمى.

محمد هاني وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم وأحمد فتوح فى الدفاع .

طارق حامد وحمدي فتحي ومحمد النني فى وسط الملعب.

محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد فى الهجوم.

تأتى مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية فى إطار الاستعداد لبدء التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026، والمقرر أن تستضيفه أمريكا وكندا والمكسيك.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة مصر وزامبيا على الهواء مباشرة، عبر قناة أون تايم سبورت اتش دى 1، كما تنقل مجموعة قنوات أبوظبى الرياضية المباراة على الهواء مباشرة.

تاريخ مواجهات منتخب مصر وزامبيا قبل مباراة اليوم 

قبل مباراة اليوم التقى منتخب مصر مع نظيره الزامبى 22 مرة، حقق منتخب مصر الفوز فى 11 مباراة وخسر فى ست مباريات وتعادل المنتخبان فى خمس مباريات.

وسجل منتخب مصر فى شباك زامبيا 36 هدفًا، واستقبلت الشباك المصرية 25 هدفًا.

تعود أول مباراة جمعت بين مصر وزامبيا لبطولة الأمم الإفريقية 1974، ويومها حقق «الفراعنة» الفوز ثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما كانت آخر مباراة فى أكتوبر عام 2015 فى مباراة ودية فاز فيها منتخب مصر بثلاثية نظيفة، حملت توقيع أحمد حسن كوكا "هدفين" وعمرو جمال "هدفًا".

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