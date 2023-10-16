حازم عمر: برنامجى الانتخابي يعتمد على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية

قال حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل، إن برنامجه الانتخابي يعتمد على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، لافتا إلى أن أول هذه الأهداف تتمثل في فتح المجال العام ودعم الأحزاب وترسيخ مبادئ الديمقراطية.

وأضاف المرشح الرئاسي، أن الهدف الاستراتيجي الثاني يتمثل في برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، موضحا أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية لا تخفي على أحد، لذلك نريد إصلاح شامل اقتصادي شامل، بالإضافة إلى الارتقاء بالبرامج الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم، وأيضا تقليص عجز الموازنة وإعادة الهيكلة الضريبية على المواطنين بعدالة اجتماعية وبشكل مدروس بدقة، وذلك سيكون بانتهاجنا خطة تصل يصل مداها لـ 3 سنوات لإصلاح شامل لهيكل الاقتصاد المصري.

وتابع المرشح الرئاسي المحتمل: ولم يغب عنا أنه خلال الـ3 سنوات أن نقوم بتخفيف الأعباء على الطبقة المتوسطة والطبقات الضعيفة حتى تتحمل هذ البرنامج والإصلاح الاقتصادي وذلك من خلال تخفيض الرسوم والضرائب على السلع الضرورية.

الأوان لترسيخ الديمقراطية وانتقال سلمي للسلطة

واستكمل عمر: هدفنا الثالث يتمثل في الارتقاء بملف حقوق الإنسان بمصر.. برنامجنا يحقق التوازن العادل بين متطلبات الامن القومي والحفوق والحريات في مصر، وأيضا البرنامج سيعتمد على إدخال الوسائل التكنولوجية الجحديثة بمنظومة العدل ومنظومة انفاذ القانون للحد من التوسع في موضوع الحبس الاحتياطي.

وتابع: الهدف الرابع من البرنامج الانتخابي علاقات مصر مع الدول الاخري، والخامس هو الحفاظ علي المكتسبات ومؤسسات الدولة وتعظيم قدراتها الأمنية والعسكرية والخدمية، وتعظبم القدرات من أجل الحفاظ على امن واستقرار الوطن.

وأضاف عمر، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أنه من خلال رؤية الحملة للاستراتيجات تم وضع البرنامج الانتخابي، مشددا علي ضرورة تكرس العمل الديمقراطي، فمن الوارد أن يكون هناك أخطاء ولكن يجب تجنبها، وآن الأوان لترسيخ الديمقراطية وانتقال سلمي للسلطة، فالديمقراطية هي مسار وليست مجرد قرار.

حازم عمر يتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية

وتقدم حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري الجمعة الماضية، الموافق 13 أكتوبر الجاري، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024 إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحضر حازم عمر، يرافقه أعضاء حملته الانتخابية وقيادات بحزب الشعب الجمهوري، أمام لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وقدم «عمر» إلى الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشحه التي تضمنت تزكيات من أعضاء بمجلس النواب، وبلغ عددها 46 تزكية، بالإضافة إلى ما يزيد على 68 ألف نموذج تأييد من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية.

وقام بملء وتوقيع الإقرارات الخاصة بطلب الترشح في الانتخابات الرئاسية، وقدم تقرير الكشف الطبي والمستندات القانونية المنصوص عليها لقبول أوراق الترشح.