الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تواصل تنظيم القوافل البيطرية لعلاج مواشي صغار المربين

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بمتابعة القوافل البيطرية في المحافظات بالتنسيق مع الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

القافلة البيطرية 

وانطلقت القافلة البيطرية المجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين مجانا في قرى حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية لمدة ٦ أيام.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن القافلة ينظمها المعهد بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة وتقدم كل الرعاية البيطرية مجانا وتأتي في  إطار مبادرة حياة كريمة.

وأشار «فاضل» إلى أن القافلة، ينظمها معهد بحوث التناسليات الحيوانيه بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانيه ومعهد بحوث الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وكان كلف  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاستعداد لموسم زراعة القمح وبدء الدورة الزراعية لتحقيق المساحة المستهدف زراعتها بالمحصول الاستراتيجي الهام.

-الزراعة تواصل تنظيم القوافل البيطرية لعلاج مواشي صغار

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