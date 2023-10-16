وزير الشباب يشهد المؤتمر الصحفى لانطلاق مشروع "الجينوم الرياضى"

شهد، اليوم الإثنين، بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ومستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الدفاع “مركز البحوث الطبية والطب التجديدي”.

بدأ المؤتمر بفيلم وثائقي تضمن بداية المشروع والفكرة منذ انطلاقها سنة ٢٠٢٠ بتوجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعبر الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن امتنانه بمشاركة وزارة الشباب والرياضة وانضمامها إلى مشروع الجينوم المصري، مضيفا أنه عندما تم ظهور المشروع إلى النور كان هناك العديد من الأهداف، أهمها هو إنشاء وانطلاق مشروع الجينوم المصري، مضيفا أن المشروع سوف يعود على الدولة والشباب بالنفع وقد انتهينا بالفعل من تشييد مركز قومي للجينوم المصري وبدأنا بالفعل عمل اكثر من ٤٥٠ عينة لبداية تحليلها والعمل عليها.

واختتم حديثه أنه فى الوقت الحالى ما يدعو للفخر هو التعاون الكبير والمثمر بين جميع الجهات للخروج بأفضل النتائج للدولة والمجتمع المصري لمشروع الجينوم المصري.

مشروع قومي

وبكلمته ذكر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية أن هذا المشروع الكبير والعملاق هو مشروع وطنى وقومى من الطراز الأول والتي تبناها سيادة رئيس الجمهورية الذي وجه سيادته بضمان تنفيذ الأهداف من المشروع والانتهاء من تنفيذها فى الأوقات المحددة.

وحرص مستشار رئيس الجمهورية على توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي على حرصه لانضمام وزارة الشباب والرياضة إلى المشروع لإعداد وتطوير أبطال مصر من الرياضيين.

توجه وزير الشباب والرياضة فى بداية كلمته بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة للاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة تنتهج المنهج العلمي دائما فى كل مشروعتها، لذا حرصنا على الانضمام للمشروع القومي الجينوم المصري ويتم تطبيقه على أبطالنا الرياضيين.

وأوضح وزير الرياضة أننا لدينا العديد من المشروعات الرياضية القومية التى يتم فيها انتقاء اللاعبين والعناصر المميزة لتمثل المنتخبات المصرية فى مختلف الألعاب، مستشهدا وزير الرياضة أن مصر تمتلك العديد من اللاعبين المميزين يمتلكون جينات هائلة ولدينا الكثير من اللاعبين على سبيل المثال هنا جودة لاعبة وبطلة المنتخب المصري لتنس الطاولة، وأيضا لاعبتنا سارة سمير بطلة رفع الأثقال والبطلة الذهبية.

وأوضح وزير الرياضة أن الهدف من توقيع البروتوكول مع وزارة الدفاع ممثل فى مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، هو النهوض بمستوى مصر والرياضيين المصريين في نطاق الألعاب الأوليمبية والرياضية بشكل عام عن طريق تحسين مستوى الفرد وتعزيز صحة الرياضي من خلال وضع خطة رياضية للتمارين التي يجب عليه اتباعها تبعا للمسح الجيني له ومتابعته تغذويا وسيكون هذا المشروع عاملا كبيرا لنقل الرياضيين لمستوى الاحترافية بفرص أكبر.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى أن هذا التعاون سيتم مع وزارة الدفاع ممثل في مركز البحوث الطبية والطب التجديدي وعدد من الجامعات المصرية المتخصصة في مجالات الطب والعلوم الرياضية بهدف دراسة واستكشاف أفضل الحلول لاستخدام التكنولوجيا الحديثة (الجينوم الرياضي) في عملية اختيار وتطوير أداء أبطال الرياضة المصرية في العديد من الألعاب.

واختتم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حديثه بالتوجه بالشكر على تواجد الإعلام المكثف فى هذا المشروع القومي الذي يشهد اهتماما ودعما كبيرين ومباشرين من السيد رئيس الجمهورية وأيضا يشهد اهتماما كبيرا على كافة مستويات والجهات بالدولة المصرية.

وسيتم عمل المشروع وتنفيذه على ثلاث مراحل متتالية، على أن تتم متابعة اللاعبين المختارين جينيا من خلال أخذ عينات دورية لتطوير ومتابعة هؤلاء الأبطال الرياضيين.

وقام بتوقيع البروتوكول من جانب القوات المسلحة اللواء طبيب خالد عامر المدير التنفيذي لمراكز البحوث الطبية والطب التجديدي ومن جانب وزارة الشباب والرياضة قام بالتوقيع الدكتور عبدالأول محمد مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة.

وحضر المؤتمر ومراسم توقيع البروتوكول اللواء طبيب عيد محمود الطويل مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبى والأجهزة التعويضية وعدداً من قادة القوات المسلحة ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

الدكتور أشرف صبحي

الدكتور أشرف صبحي

الدكتور أشرف صبحي