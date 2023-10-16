صبحى: مهرجان الشباب فى روسيا فرصة حقيقية للتفاعل مع الشباب من أنحاء العالم

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بأعضاء اللجنة التحضيرية المصرية للمهرجان العالمي للشباب في روسيا في دورته الـ20، والذي ينظم خلال الفترة من (١- ٧) مارس 2024 بمدينة سوتشي بروسيا الاتحادية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن هذا المهرجان يُعد فرصة حقيقية للشباب المصري للتفاعل مع الشباب من جميع أنحاء العالم، وتبادل الأفكار والمعارف والخبرات في مجالات مختلفة مثل الثقافة والفنون والتكنولوجيا والعلوم والرياضة، فضلًا عن تعزيز التفاهم العالمي على المستوي الشبابي، ويعمل على توطيد أواصر التعاون فى مجالي الشباب والرياضة مع كل الدول فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأشار "صبحي" إلى أن الهدف من إنشاء اللجنة التحضيرية المصرية هو تنظيم وتنسيق مشاركة الشباب المصري في المهرجان، وضمان أفضل تجربة لهم، ويعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور الشباب وتمكينهم وتشجيعهم على المشاركة في الأحداث الدولية المهمة، كما يعكس أيضًا اهتمام الحكومة بتعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات في مجال الشباب والرياضة.

ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير برامج التبادلات الشبابية مع مختلف الدول، بالشكل الذى يُسهم فى تعميق العلاقات الشبابية، وتعزيز الدبلوماسية الشبابية المصرية مع مختلف الدول الشقيقة، وتبادل الثقافات بين الشباب المصرى ونظرائهم مع مختلف الدول، ونقل التجربة المصرية فى تدريب وتمكين وتنمية مهارات الشباب.

وتأتي اللجنة التحضيرية برئاسة المهندس أحمد براني مساعد رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وعضوية دكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة مقررًا للجنة، وشريف جاد رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية أمينًا عامًا، والدكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي منسقًا مع الأحزاب المصرية، مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر.

وخلال اللقاء تم استعراض بعض التفاصيل الخاصة بالمهرجان، والتي يشارك فيها 20 ألفًا من الشباب يمثلون 180 دولة بينهم 1000 طفل من سن 14 إلى 17 سنة، وتتاح الفرصة للشباب بالمشاركة من سن 18 إلى 35 سنة، يتم اختيارهم من خلال اختبارات تنافسية بعد التسجيل على موقع المهرجان، على أن تحسم اللجنة التحضيرية العدد النهائي الخاص بمصر (140 شخصًا)، بعد إجراء اللقاءات الشخصية مع المتقدمين؛ ويضم الوفد المصري لأول مرة عددًا من الشباب الروسي المصري من أبناء الجالية الروسية في مصر.

وتشمل فعاليات المهرجان أنشطة ثقافية ورياضية وتعليمية وحفلات موسيقية وعروضًا مسرحية وورشًا مختلفة في موضوعات العمل التطوعي والتنمية المستقبلية للشباب وتطوير الحركة الشبابية بمشاركة متخصصين في العلاقات الدولية وريادة الأعمال وفي العلوم والثقافة والرياضة والإعلام؛ ويهدف المهرجان إلى إيجاد رؤية موحدة لدي شباب العالم حول مستقبل البشرية والتمسك بلغة السلام وإعلاء مبادئ الصداقة والتضامن بين الشعوب.

وكانت اللجنة المنظمة قد اختارت 6 لغات للمهرجان، وهي الروسية والعريبة والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية.

جدير بالذكر أن المهرجان العالمي للشباب انطلقت فكرته في لندن عام 1945، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومع تأسيس اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي بهدف تنظيم مهرجان سنوي للشباب والطلاب؛ وانطلقت النسخة الأولي عام 1947 في براج بمشاركة 17 ألف شاب من 71 دولة، وواصل المهرجان دوراته حتى الدورة الـ19 في سوتشي عام 2017 بمشاركة 185 دولة من بينها مصر، بوفد كبير ضم 102 من الشباب.

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