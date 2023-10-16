الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أشرف قاسم: الزمالك يحتاج تدعيم كل المراكز في يناير

الزمالك
الزمالك

تحدث أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن رأيه في مستوى المنتخب خلال مباراة زامبيا الماضية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج كورة في الـ 90 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: نواجه أزمة في دفاع المنتخب وكل الأندية في مصر، وهذا يأتي بسبب عدم تعليمهم من أخطائهم المستمرة والمتكررة.

وتابع: مستوى المدافعين مع الأندية يؤثر على منتخب مصر، وهذا ما نراه في المباريات الأخيرة مثل توتس وزامبيا، ورغم خروجنا بشباك نظيفة في المباراة الأخيرة، إلا أن الدفاع كان مهتز.

تدعيمات الزمالك

وأكد إن الفريق الأبيض يحتاج لبعض التدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرا إلى أن هناك مراكز لا يوجد بها لاعبين على مستوى الزمالك 

وقال :" في حال فتح باب القيد بالميركاتو الشتوي، فإن الزمالك يحتاج التدعيم في كل مراكز الملعب".

وتابع: "لا يوجد مركز بنادي الزمالك تقدر تقول عليه أنه لا يحتاج التدعيم حتى مركز حراسة المرمى في ظل تراجع مستوى صبحي وعواد".

مران الزمالك

ومن جهة أخرى، أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب نادي الترسانة استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و تم تقسيم اللاعبين إلى 4 مجموعات لأداء بعض الجوانب و الأفكار الخططية  تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد. 

وألقى مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد  أكثر من محاضرة فنية داخل أرضية ملعب الترسانة على اللاعبين لشرح بعض الأفكار الخططية بشكل نظري وتصحيح بعض الأخطاء، ومنح لاعبي الفريق  أدوار تكتيكية خاصة مطلوبة منهم لتنفيذها في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة. 

وخاض لاعبو الزمالك  تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور و الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، و شهدت حماس وتركيز من الجميع .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك اشرف قاسم مباراة زامبيا زامبيا منتخب مصر

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