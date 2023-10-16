الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس سلطة الطاقة الفلسطينى: نعانى نقصًا حادًا فى المواد الطبية اللازمة لإغاثة الجرحى بغزة

ظافر ملحم
ظافر ملحم

قال ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني، إننا زودنا بعض المستشفيات في قطاع غزة بمشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء.

وأشار ظافر ملحم، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إلى أن توقف مضخات المياه في قطاع غزة ينذر بكارثة بيئية لانتشار الأمراض والأوبئة.

وتابع رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني: نعمل مع منظمات الإغاثة الدولية والهلال الأحمر المصري لإدخال الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، حيث نعاني نقصا حادا في المواد الطبية اللازمة لإغاثة الجرحى والمصابين في قطاع غزة.

قطاع غزة الطاقة الشمسية الأمراض المواد الطبية المصابين

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