الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار إقامة مهرجان تحطيم الأسعار لبيع السلع الاستراتيجية ببورسعيد

سلع
سلع

  أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار إقامة مهرجان تحطيم الأسعار لبيع سلع الأرز وزيت الطعام واللحوم  بأسعار مخفضة تصل إلى 30%  ،  في ضوء اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين ومراقبة توافر السلع بالأسواق والسيطرة على الأسعار،تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن السيطرة على الأسعار.

المحافظ:  استمرار إقامة مهرجان تحطيم الأسعار حتى ديسمبر المقبل

وأشار المحافظ الى أن المهرجان يقدم السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق حيث يبلغ سعر شكارة الأرز ( ١٠ ك ٢٠٠ جنية) وسعر زجاجة الزيت ( ١ك ٤٥ جنيه)  و سعر الأرز (١ ك ٢١ جنية) وكيلو اللحوم البلدي (٢٢٠ جنية) داخل  بازار بورسعيد ( سوق الخضروات الجديد)  .

سعر شكارة الأرز ( ١٠ ك ٢٠٠ جنية) وزجاجة الزيت ( ١ك ٤٥ جنية)  و الأرز (١ ك ٢١ جنية) وكيلو اللحوم البلدي (٢٢٠ جنية)  

و أكد المحافظ أن المهرجان سوف يستمر لمدة شهرين خلال أكتوبر ونوفمبر،  وذلك لمواجهة جشع التجار، وضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

سلع
سلع
سلع
سلع
سلع
سلع
سلع
سلع
سلع
سلع
محافظ بورسعيد الرئيس السيسي معرض السلع المخفضة الأسعار

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