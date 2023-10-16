أسماء علاء الدين تناقش "ملفات سرية من داخل عيادة نفسية".. الجمعة

تستضيف مكتبة الميكروفون بالتجمع الخامس، ندوة لمناقشة كتاب "ملفات سرية من داخل عيادة نفسية.. قبل الانتحار بدقائق" للكاتبة الدكتورة أسماء علاء الدين، استشاري العلاج النفسي والعلاقات الأسرية، والصادر عن دار الرواق للنشر والتوزيع، ويدير الندوة الفنان عمرو رمزي، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر الجاري.

ومن أجواء الكتاب نقرأ:



تزدحم الأفكار في عقولنا، والذكريات في قلوبنا، الفرار من الألم يشبه المستحيل، تشعر أنك بحاجة إلى الاختباء، أو إلى الهروب، لا تعلم تحديدًا لماذا، أو من ماذا.

أنت خائف، بل وحيد، تعاني.. وبشكل ما تريد حلًا، أو طريقًا للنجاة.

وتأتي اللحظة الفارقة عندما تُقرر أن تُنهي كل هذه المعاناة.. لكن قبل أن تفعل، قد تكون بحاجة لقراءة هذا الكتاب.

ملفات سرية من داخل العيادة النفسية

و"ملفات سرية من داخل العيادة النفسية" يتناول ظاهرة الانتحار كواحدة من أخطر الظواهر الآخذة في الانتشار في العقود الأخيرة وتتعرض أسماء علاء الدين للظاهرة من خلال الحالات التي واجهتها خلال مسيرتها المهنية.

كما تدعم الكتاب بسرد دعمه كونها روائية تملك الحساسية الخاصة باللغة للتعبير عن الحالات بالتحليل والتشريح العلمي لعوامل وأسباب وطرق الانتحار.

نبذة عن أسماء علاء الدين

أسماء علاء الدين؛ كاتبة مصرية وحاصلة على الماجستير في علم النفس الإكلينيكي، تعمل حاليا معالجة نفسية ومديرة التدريب في إحدى المستشفيات الخاصة، كما أنها عضو اللجنة النفسية العليا للمجندين بمستشفى الشرطة بالرحاب.

ويأتي الكتاب كعاشر إصدار للكاتبة أسماء علاء الدين تنوعت بين الروايات والكتب العلمية في مجال علم النفس، ومن أبرزها روايات "شمال"، و"سيناريو وحوار"، و"عاشق البنفسج"، وكتاب "مالا نتوقعه" وغيرها ويعتبر "ملفات سرية من داخل العيادة النفسية" آخر إصدارات أسماء علاء الدين.