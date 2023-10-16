الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أسماء علاء الدين تناقش "ملفات سرية من داخل عيادة نفسية".. الجمعة

ملفات سرية من داخل
ملفات سرية من داخل عيادة نفسية

تستضيف مكتبة الميكروفون بالتجمع الخامس، ندوة لمناقشة كتاب "ملفات سرية من داخل عيادة نفسية.. قبل الانتحار بدقائق" للكاتبة الدكتورة أسماء علاء الدين، استشاري العلاج النفسي والعلاقات الأسرية، والصادر عن دار الرواق للنشر والتوزيع، ويدير الندوة الفنان عمرو رمزي، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 20 أكتوبر الجاري.

ومن أجواء الكتاب نقرأ: 


تزدحم الأفكار في عقولنا، والذكريات في قلوبنا، الفرار من الألم يشبه المستحيل، تشعر أنك بحاجة إلى الاختباء، أو إلى الهروب، لا تعلم تحديدًا لماذا، أو من ماذا.

أنت خائف، بل وحيد، تعاني.. وبشكل ما تريد حلًا، أو طريقًا للنجاة.

وتأتي اللحظة الفارقة عندما تُقرر أن تُنهي كل هذه المعاناة.. لكن قبل أن تفعل، قد تكون بحاجة لقراءة هذا الكتاب.

ملفات سرية من داخل العيادة النفسية

و"ملفات سرية من داخل العيادة النفسية" يتناول ظاهرة الانتحار كواحدة من أخطر الظواهر الآخذة في الانتشار في العقود الأخيرة وتتعرض أسماء علاء الدين للظاهرة من خلال الحالات التي واجهتها خلال مسيرتها المهنية.

كما تدعم الكتاب بسرد دعمه كونها روائية تملك الحساسية الخاصة باللغة للتعبير عن الحالات بالتحليل والتشريح العلمي لعوامل وأسباب وطرق الانتحار.

نبذة عن أسماء علاء الدين

أسماء علاء الدين؛ كاتبة مصرية وحاصلة على الماجستير في علم النفس الإكلينيكي، تعمل حاليا معالجة نفسية ومديرة التدريب في إحدى المستشفيات الخاصة، كما أنها عضو اللجنة النفسية العليا للمجندين بمستشفى الشرطة بالرحاب.

 ويأتي الكتاب كعاشر إصدار للكاتبة أسماء علاء الدين تنوعت بين الروايات والكتب العلمية في مجال علم النفس، ومن أبرزها روايات "شمال"، و"سيناريو وحوار"، و"عاشق البنفسج"، وكتاب "مالا نتوقعه" وغيرها ويعتبر "ملفات سرية من داخل العيادة النفسية" آخر إصدارات أسماء علاء الدين.

مكتبة الميكروفون ملفات سرية من داخل عيادة نفسية الدكتورة أسماء علاء الدين العلاج النفسى دار الرواق للنشر والتوزيع الفنان عمرو رمزي ظاهرة الإنتحار

مواد متعلقة

الفنون التشكيلية تطلق مسابقة "حلوة يا بلدي".. اعرف الشروط

ما هو موقف نجيب محفوظ من القضية الفلسطينية؟

فى المهرجان الختامى لنوادى المسرح "دراما الشحاذين".. للمهمشين حياة

قريبا.. منشورات الجمل تصدر الترجمة العربية من "القراءات الخطرة"

صبحي موسى يناقش "تحولات الثقافة في مصر" بالقنصلية الفرنسية.. الخميس

"أكتوبر بعد 50 عاما" ندوة على مائدة الأعلى للثقافة غدا

المسرح المصرى ونصر أكتوبر فى العدد الجديد لـ"مسرحنا"

غدًا.. اللواء أحمد المنصورى فى ضيافة بيت السحيمى

الأكثر قراءة

مصدر مطلع ينفى التوصل إلى اتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

يديعوت أحرونوت: بايدن يزور مصر وإسرائيل نهاية الأسبوع

رغم تتويجه بالذهبية.. اتحاد السباحة الدولى يحذف صور عبدالرحمن سامح لدعمه فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا