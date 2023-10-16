الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة محملة ببضائع خلال الـ 24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لـ هيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة، وغادر عدد 15 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8683 طن تشمل : 4449 طن يوريا و 500 طن علف و 2100 طن مولاس و 1634 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة 52769 طن


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52769 طن تشمل : 5670 طن حديد و  14339 طن خردة و 9521 طن ذرة و 100 طن سكر و 7408 طن فول و 390 طن فول صويا و 15241 طن قمح و 100 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 598 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 214 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4887 حاوية مكافئة.

 

الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4385 شاحنة 


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 30075 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 420741 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4385 شاحنة .

كان اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل أكد  أن الموانئ البحرية تواجه تحديات داخلية وعالمية، مشيرًا إلى أن عدد الموانئ ومدى كفاءتها وحجم الصادرات والواردات المتداولة بها أصبح أحد مؤشرات ازدهار اقتصاد الدولة.

واضاف أن كفاءة الموانئ البحرية تعتمد على نماذج الطاقة الجديدة والاستثمار في التكنولوجيا الجديدة التي تهدف إلى وجود أنظمة نقل صديقة للبيئة، فضلًا عن تحسين الخدمات للركاب، فيما ما يطلق عليه الموانئ الذكية.

وتابع تطوير الموانئ العربية ولكي تأخذ المكان الذي تستحقه على الخريطة العالمية يحتاج إلى الوقوف أولًا على واقع الموانئ الحالي ومواطن القصور والتحديات التي تواجهها سواء على المستوى الداخلي أو العالمي.

 

اقرا ايضا : اليوم.. نقل البرلمان تناقش مشروع قانون بشأن ميناء سفاجا

https://www.dostor.org/4519149

 

ميناء تاريخ ميناء دمياط وزارة النقل رؤوف عبيد سفن

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